A Ovada il 1° Cammino Interregionale delle Confraternite del NordOvest

Il 17 e 18 settembre si svolgerà il primo Cammino Interregionale delle Confraternite di Piemonte, Liguria e Lombardia, a cui parteciperanno anche i sodalizi della Diocesi di Savona-Noli. Si inizierà sabato alle ore 16 presso la Loggia di San Sebastiano con l'incontro tra i giovani confratelli e i ragazzi della Diocesi di Acqui sul tema "Realtà e prospettive delle confraternite oggi". Alle 21 all'Oratorio Santissima Annunziata i maestri Fabio Callai e Francesco Caneva si esibiranno in un concerto d’organo.

Domenica dalle 7:30 alle 9:30 in piazza san Domenico e nel cortile della comunità dei Padri Scolopi ci sarà il ricevimento delle rappresentanze e le registrazioni. Alle 9:45 in piazza Nostra Signora Assunta il saluto delle autorità religiose e civili, alle 10 nell'omonima chiesa parrocchiale la messa pontificale presieduta dal vescovo di Acqui Luigi Testore e a seguire la processione per le vie del centro storico.