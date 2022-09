Quest'anno il più grande salone nautico del Mediterraneo accoglierà i suoi visitatori dal 22 al 27 settembre a Genova

L'arrivo dell'autunno coincide con l'inizio della 62esima edizione del Salone Nautico di Genova! L'evento promuove il made in Italy e il know-how nautico del Paese. Uno spettacolo importante, poiché presenta più di 1000 barche. È suddiviso in 5 aree tra cui Sailing World (area dedicata alla vela), Boat Discovery (incentrata sulle barche con motori fuoribordo), Yacht & Superyachts (dedicata alle grandi unità),Tech trade (un settore dedicato alla tecnologia, all'innovazione, alla sostenibilità e al business) e Living the sea (che accoglie al suo interno le attività dedicate alle prove in mare, ricordando sempre di imparare a viverlo e rispettarlo).

Il Salone Nautico è uno degli eventi più importanti dell'anno per la città della Lanterna e quest'anno si svolgerà dal 22 al 27 settembre. È un evento come dicevamo prima, dedicato al mare, con tanti espositori e soprattutto tante novità. Se siete amanti delle barche, del mare e dell'ecosistema locale, il Salone Nautico fa per voi! Avrete inoltre l'opportunità di scoprire o (ri)scoprire la città di Genova, in modo diverso. Quest'anno la rassegna metterà in luce e sublimerà il know-how e le creazioni per la nautica, i diversi universi e settori del mondo nautico e l'innovazione.



Più che la presentazione di nuovi prodotti e barche, il Salone Nautico è una dichiarazione di amore nei confronti del mare e della città di Genova. Ogni anno attira visitatori, appassionati e professionisti non solo dal nostro Paese ma anche dall'estero che vogliono scoprire le novità nell'ambito della navigazione. Ma anche espositori che vogliono far conoscere la propria professione, la propria azienda e sensibilizzare la tutela dell'ambiente.



Con l'arrivo dell'autunno, il clima è ideale per passeggiare lungo i pontili, magari in compagnia del vostro amico a quattro zampe con guinzaglio e museruola, alla scoperta del Salone Nautico.

Genova è una meta apprezzata da tutti i turisti in cerca di tranquillità. Un soggiorno al mare, che unisce passione per le barche e relax. Qui avrete l'opportunità di soggiornare in hotel con vista sul mare e trascorrere dei momenti indimenticabili al Salone Nautico e non solo!

Se desiderate visitare il Salone Nautico prenotate i biglietti prima che vadano esauriti al seguente (link del ticket office).