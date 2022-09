Alassio, nel Consiglio comunale del 22 settembre anche l'approvazione del Bilancio Consolidato

Il Consiglio Comunale di Alassio, in programma giovedì 22 settembre alle ore 21.00 nella Sala Consiliare del palazzo comunale, affronterà tra i punti all'ordine del giorno anche l'approvazione del Bilancio Consolidato: "È la somma del bilancio del Comune con quello delle partecipate - spiega l'assessore Patrizia Mordente - Si tratta di un adempimento di legge, finalizzato alla verifica dello stato di salute del Comune e delle società partecipate. Un bilancio dunque che chiude (al 31 dicembre 2021) in modo particolarmente positivo, con oltre 7mln di utile a riprova dell'ottimo lavoro svolto anche dalle nostre GeSco, Marina di Alassio e Sca".

"Non si deve confondere il consuntivo dal consolidato, sono due strumenti differenti: il bilancio consolidato è lo strumento informativo primario di dati patrimoniali, economici e finanziari del gruppo inteso come un’unica entità economica distinta dalle singole società e/o enti componenti il gruppo, che assolve a funzioni essenziali di informazione, sia interna che esterna, funzioni che non possono essere assolte dai bilanci separati degli enti e/o società componenti il gruppo né da una loro semplice aggregazione. L’esigenza di un bilancio consolidato nasce nel momento in cui l’ente esternalizza parte dei servizi di propria competenza ricorrendo a società/enti /organismi controllati e/o partecipati" aggiunge l'assessore.

"L'utile quindi - la conclusione di Mordente - rappresenta lo stato di salute del gruppo, e si tratta di somme che sono state riallocate già nel Bilancio di Previsione approvato il 30 dicembre dello scorso anno". ​​