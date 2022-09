Politiche 2022, Gianni Berrino (FdI) all'incontro tematico per il macroregionalismo dedicato all'analisi dell'identità produttiva in Val Bormida

Si è svolto ieri sera presso la biblioteca civica di Cairo Montenotte, di fronte una sala gremita di pubblico, il secondo “incontro tematico per il macroregionalismo” dedicato all’analisi dell’identità produttiva del territorio valbormidese. L'appuntamento faceva parte di una serie di incontri organizzati dal circolo locale di Fratelli d'Italia per sviluppare i temi maggiormente importanti per rispondere ai bisogni dei cittadini e delle attività produttive.

A Cairo Montenotte, comune del comprensorio maggiormente interessato dalla presenza di attività industriali, è intervenuto anche l’assessore alle politiche del lavoro e dei trasporti della Regione Liguria Giovanni Berrino, nonché candidato nel collegio uninominale “ponente 1” per la coalizione di centrodestra alle elezioni politiche del prossimo 25 Settembre. Rinnovando, da un lato, l’impegno profuso dalla Regione Liguria in 7 anni di mandato amministrativo, e dall’altro, soprattutto quello di Fratelli d’Italia ad assumersi l’impegno di rappresentare al meglio le esigenze del tessuto imprenditoriale della Provincia di Savona.

Ricordiamo che, la Val Bormida rappresenta il 65% delle attività produttive presenti nell'Unione Industriali dell’intero savonese, una componente importante di imprese a quindi mantenuto la sua sede operativa o ha scelto l’entroterra, probabilmente perché strategicamente collegato al porto di Savona-Vado, nonché la vocazione storica di queste valli ad essere una cerniera commerciale tra il Mediterraneo e il Nord-Ovest italiano.

Oltre all’assessore Giovanni Berrino sono intervenuti, il sindaco di Carcare Christian De Vecchi, Claudio Cavallo candidato alla Camera dei Deputati, il vicesindaco di Millesimo Francesco Garofano, oltre che nelle loro funzioni di amministratori locali, anche nella loro qualità di rappresentanti provinciali di FdI.

Molto gradita la presenza in sala del direttore di Unione Industriali Alessandro Berta, di rappresentanti di altre associazioni di categoria legate ai settori produttivi del “terziario”, e di imprenditori, presente anche l’amministratore unico del parco tecnologico della Val Bormida, a sottolineare l’importanza del tema trattato.

Gli incontri tematici del circolo valbormidese di FdI continueranno ancora la prossima settimana con l’appuntamento di mercoledì 21 a Millesimo, dedicato al settore delle risorse agricole e alla biodiversità territoriale.