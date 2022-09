Progetto Recovalx, nuove convenzioni della Regione per oltre 144mila euro

Sono stati approvati gli schemi di convenzione della Regione Liguria rispettivamente con ARPAL (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure), col Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri e col Comune di Triora fino a marzo 2023 per rafforzare il progetto Recovalx che rientra nell’ambito dell’ampio programma di cooperazione Interreg Italia-Francia Alcotra 2014-2020. Lo prevede la delibera approvata dalla Giunta, su proposta del vice presidente con delega ai Parchi e al Marketing Territoriale Alessandro Piana.

“Sono particolarmente soddisfatto di queste azioni di ricostruzione per dare nuova vita ai territori danneggiati dalla tempesta Alex. Operativamente si tratta di convenzioni che autorizzano la spesa complessiva di oltre 144mila euro – dice Piana – dando un importante contributo al lavoro in parte già consolidato del progetto Recovalx per rilanciare il territorio transfrontaliero delle Alpi meridionali come meta di viaggio. L’impegno da parte di tutti i soggetti coinvolti sta facendo la differenza attivando con dedizione ed efficacia il capitale umano e strumentale. Grande attenzione al ripristino dei percorsi escursionistici grazie anche all’applicazione di tecniche innovative naturalistiche e all’attivazione di strategie internazionali integrate che diano sviluppo sul fronte ambientale e su quello economico. Il progetto prevede un finanziamento del 70% circa ed una quota di cofinanziamento del 29% che potrà aumentare in base alle risorse disponibili a consuntivo della programmazione”.