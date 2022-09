Successo per la presentazione delle liste di Più Europa a Genova

Partecipatissima la presentazione di ieri a Genova, presso Palazzo Lercari Parodi, delle liste di Più Europa per la Camera dei Deputati e Senato.

Alla presenza del segretario nazionale del partito, Benedetto della Vedova, si sono succedute le presentazioni dei candidati, tra cui il capolista alla Camera, Avvocato Mauro Gradi, che ha posto all'attenzione, in un intervento di ampio respiro, sulle emergenze economiche, sulle necessarie soluzioni e sull' isolamento infrastrutturale della Liguria, come primo punto da affrontare in sede parlamentare.