Il Sottosegretario Costa incontra l’Ordine dei farmacisti di Savona: "Farmacie al centro della nuova sanità territoriale"

“Il ruolo svolto dalle farmacie nei due anni drammatici della pandemia è stato strategico e fondamentale. Ci hanno permesso tramite la presenza capillare su tutto il territorio nazionale di gestire l’emergenza sanitaria, interpretando al meglio, insieme anche ai Medici di Medicina Generale, il modello di medicina di prossimità che sarà alla base del Servizio Sanitario Nazionale del domani. Le farmacie non hanno mai arrestato la propria attività sia nell’ordinarietà sia nella straordinarietà, penso soprattutto al contributo attivo nella campagna vaccinale. Se abbiamo raggiunto l’ottimo risultato del 92% di vaccinati dobbiamo dire grazie, in primis, al senso di responsabilità dei cittadini, ma anche alla rete radicata delle farmacie e al rapporto di fiducia tra il farmacista e il paziente, che spesso ha permesso di convincere coloro che erano spaventati e dubbiosi. Ha rappresentato il valore aggiunto che ci ha permesso di traguardare gli obiettivi che ci eravamo dati con il Governo Draghi. Il loro impegno è stato riconosciuto ampiamente dalla comunità che ha avuto la conferma di quanto non si possa prescindere dalle farmacie come primo presidio sanitario per rispondere ai bisogni di salute. Proprio per questa ragione è fondamentale potenziare le farmacie nell’erogazione dei servizi, nel pieno riconoscimento della professionalità e della competenza del farmacista. Nella nostra nuova idea di Servizio Sanitario Nazionale dovranno essere assolute protagoniste e parte integrante della nuova sanità territoriale”.



Così il Sottosegretario di Stato alla Salute Andrea Costa, a margine dell’incontro con l’Ordine provinciale dei farmacisti di Savona.