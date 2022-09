Il 17 settembre si celebra la Giornata nazionale Sicurezza delle Cure e della Persona Assistita: due iniziative organizzate dall'Asl 2

Si celebra il 17 settembre di ogni anno la Giornata nazionale per la Sicurezza delle Cure e della Persona assistita, istituita dall'organizzazione Mondiale della Sanità con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza e l'impegno globale sul tema della sicurezza dei pazienti. Ogni anno viene selezionato un tema per far luce su un'area prioritaria fondamentale per la sicurezza del paziente: nel 2022 la Giornata è dedicata alla sicurezza della terapia farmacologica.

Nell’aderire a questa giornata Asl 2 Savona ha in programma due iniziative:

- sabato 17 settembre dalle ore 9.00 alle ore 13.00 presso l'ospedale S. Corona di Pietra Ligure, Padiglione Negri, Piano Terra, Day hospital

Ricognizione farmacologica gratuita

Il personale sanitario verificherà - attraverso un software, sviluppato dall’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri - se la combinazione di farmaci che attualmente si assume può essere migliorata. Al termine della valutazione verrà rilasciato un referto da sottoporre al medico curante per le valutazioni e le decisioni opportune.

Per richiedere la ricognizione farmacologica gratuita è necessario prenotarsi tramite il proprio Medico di Medicina Generale o tramite lo specialista. Per informazioni: tel. 019 623 2872; mail: a.bovero@asl2.liguria.it.

Una ricognizione della terapia farmacologica, completa anche dei prodotti da banco, rappresenta un efficace strumento per la prevenzione degli eventi avversi in due aree chiave, quali la poli-terapia e le transizioni di cura. La ricognizione farmacologica, effettuata periodicamente, consente di individuare eventuali inappropriatezze, interazioni farmaco-farmaco, interazioni farmaco-malattia e di evitare discrepanze non intenzionali e loro possibili conseguenze nelle transizioni di cura.

- Sabato 8 ottobre Fortezza Priamar, Savona 8 ottobre 2022, ore 8.00-17.00

Convegno “Buone pratiche per cureSIcure: l’integrazione multiprofessionale per la sanità 3.0”

Con il patrocinio dii Alisa, del Comune di Savona e degli ordini professionali dei Medici, Infermieri, Farmacisti, Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, tecnici della riabilitazione e prevenzione.

L’iniziativa è realizzata con la collaborazione di tutte le Asl e le Aziende Ospedaliere del Sistema Sanitario Regione Liguria.

“Lo sviluppo di buone pratiche per i professionisti della sanità, in forma integrata, a tutti i livelli assistenziali costituisce il presupposto fondamentale per fornire servizi sanitari sicuri tenuto dei cambiamenti sociali e dell’impatto delle nuove tecnologie” spiega il dottor Elio Garbarino, Responsabile scientifico dell’evento

“Il recente quadro normativo di riferimento (Legge 208/2015 Legge 24/2017, Legge 219/2018, PNRR) hanno fortemente contribuito allo sviluppo della tematica della sicurezza delle cure in tutti i contesti assistenziali, incentivando l’utilizzo dei servizi territoriali ad integrazione delle cure ad elevato impegno assistenziale prestate in ambito ospedaliero. Le indicazioni regionale e alcune delle più significative esperienze aziendali costituiranno i presupposti peri fornire utili elementi di confronto per gli operatori sanitari ed i Risk manager aziendali per lavorare in forma integrata, multidisciplinare nella complessa realtà assistenziale del terzo millennio”.

Per informazioni e iscrizioni contattare la segreteria organizzativa:

- Centro Formazione Asl 2 (tel. 019 840 5473/5479 e.mail c.franzino@asl2.liguria.it)

- Segreteria OMCEOSV (Cinzia Brignone - e.mail: omceosv@omceosv.it).