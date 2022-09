Finale, Zonta Ride pedala per le famiglie più bisognose del territorio: donati al Comune diversi buoni spesa

Durante la scorsa 24h di Finale Ligure la squadra “Zonta Ride” promossa dallo Zonta Club finalese ha non solo pedalato ma anche raccolto fondi da destinare alle famiglie più bisognose del territorio.

I fondi raccolti sono stati trasformati in buoni spesa Penny Italia, presente nel comune di Finale. Le "giftcard", a cui l'azienda ha voluto aggiungere un proprio voucher sconto affinché i buoni spessa abbiano ancora più valore, sono state donate al comune di Finale che, grazie all’ufficio Servizi Sociali, le farà pervenire alle famiglie con maggiori difficoltà economiche del territorio.

La consegna dei buoni al Comune è avvenuta stamani (venerdì 16 settembre, ndr) presso il punto vendita Penny di Finalpia, alla presenza dell’assessore Clara Brichetto, dell’Area Director Zonta Renata Vallò e dei rappresentanti di Penny.

"Siamo molto soddisfatte di questo piccolo traguardo - spiega Milena Poliani, vicepresidente di Zonta Club Finale Ligure - Questa volta abbiamo deciso di utilizzare i fondi raccolti per aiutare i nostri concittadini. Abbiamo pensato che dei buoni spesa avrebbero potuto aiutare un buon numero di famiglie locali in difficoltà. Ringraziamo Blu Bike, ente organizzatore della 24h di Finale Ligure, per averci dato la possibilità di pubblicizzare questa iniziativa durante la gara e per averci sostenuto; Penny Italia per la pronta collaborazione nell’integrare i buoni spesa con dei buoni sconto e l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Finale Ligure che si occuperà della distribuzione".

"Vogliamo essere protagonisti di responsabilità sociale nelle comunità in cui siamo presenti; il legame con il territorio, le associazioni e le istituzioni, rappresenta per noi il modo più semplice per essere vicini e responsabili. In questa occasione, Penny ha deciso di donare ulteriori voucher sconto oltre a quelli già destinati ai buoni spesa" spiega Marcello Caldarella, Corp. Communications Manager di Penny Italia e Responsabile CSR.