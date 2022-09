Riparte lo sport a Savona, parata in città delle società sportive savonesi: una trentina le discipline presenti (FOTO)

Una sessantina di società e 35 discipline rappresentate.

Questo pomeriggio a Savona è stata una vera e proprio invasione sportiva in occasione della ripartenza della stagione dello sport savonese.

Alle 16 ha preso il via la parata da Piazza Sisto IV per le vie della città delle società partecipanti e della Banda Forzano e alle 18 è stata aperta la manifestazione con la consegna da parte di ogni società di un oggetto simbolo della propria attività in un ideale “braciere olimpico” che ha simboleggiato lo start dello sport nella città della Torretta.

“Savona – ha detto l'assessore allo Sport Francesco Rossello – vanta un inestimabile patrimonio di realtà sportive che vive grazie alla passione di centinaia di volontari. Inoltre può contare su un campus universitario ricco di competenze, esperienze e professionalità. Dopo questo primo weekend le iniziative andranno avanti ancora per un mese, durante il quale le ragazze e i ragazzi saranno protagonisti sia perché animeranno le nostre piazze con il loro contagioso entusiasmo sia perché saranno i destinatari di una serie di iniziative che metteranno in risalto le proprietà terapeutiche dello sport, come antidoto al rischio di isolamento, come mezzo di inclusione sociale e anche come strumento capace di far emergere il talento che ognuno di noi possiede”.

La manifestazione del Comune di Savona rientra nel progetto “Sport for life” patrocinato dalla Comunità Europea attraverso il bando Erasmus Plus.

Il programma dei prossimi giorni dello Sport Up:

Sabato 17 settembre

Ore 6.45. Concerto all’alba sulla Fortezza del Priamar a cura di Olistik Sound Project e partenza di tutte le attività sportive nelle location dedicate dalle 8 alle 19.30: Priamar, Piazza Sisto IV, via Manzoni, Piazza Pertini, Piazza del Popolo, Piazza del Brandale, Via delle Nazioni, zona portuale di fronte alla Torretta, Zona Prolungamento, Fornaci Giardini della Gioventù e spiaggia, via delle Trincee, via Nizza.

Alle ore 10 Sala della Sibilla Priamar “Kick off meeting” presentazione dell’iniziativa Sport for Lige con la partecipazione delle delegazioni delle città portoghesi e slovene che hanno aderito al progetto e illustrazione del percorso formativo a cura dell’Università di Genova.

Domenica 18 settembre

Dalle ore 8,30 alle ore 18 attività sportive nelle diverse location. Con la preziosa collaborazione di Confartigianato Savona è stato creato anche un percorso merenda che coinvolge le eccellenze della panificazione e del gelato savonese. Alla manifestazione saranno anche presenti Mattia Villardita, lo spiderman savonese, le Principesse in Corsia e i clown della associazione Sanna Clown.