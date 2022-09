Al via in Liguria la stagione della caccia: si parte domenica 18 settembre

Scatterà domani, domenica 18 settembre, nelle zone consentite, l'attività venatoria in Liguria.

Tra le specie di maggiore interesse venatorio di cui è prevista l'apertura domani si segnalano lepre, fagiano e starna, merlo, tordo bottaccio e colombaccio, la maggior parte delle specie acquatiche.

È sospesa la caccia a moriglione, pavoncella e tortora selvatica. Regione Liguria ha inoltre vietato per la stagione venatoria 2022/2023 la caccia alla pernice rossa in seguito alla richiesta avanzata dai cacciatori tramite il presidente dell’Atc SV1 al fine di preservare la "residua popolazione autoctona presente nel territorio corrispondente all’Unità di gestione della lepre Sassello nel comune di Sassello".

Dall'1 ottobre al 30 novembre 2022 sono previste due giornate aggiuntive, esclusivamente da appostamento, per colombaccio, merlo e tordo bottaccio, e una giornata per tordo sassello e cesena.

Il periodo di caccia alla beccaccia andrà dall'1 ottobre 2022 al 19 gennaio 2023. La caccia alla beccaccia nel mese di gennaio potrà essere esercitata solo in forma esclusiva e per un massimo di due giornate, a scelta del cacciatore

La stagione venatoria terminerà alla data del 19 gennaio per il tordo sassello, la cesena e per le specie acquatiche (germano reale, gallinella d'acqua, folaga, alzavola, codone, fischione, mestolone, marzaiola, canapiglia, frullino, beccaccino, porciglione e moretta); alla data del 30 gennaio per colombaccio, tordo bottaccio, cornacchia nera, cornacchia grigia, ghiandaia e gazza.

La caccia a squadre al cinghiale si svolgerà tra il 2 ottobre 2022 e l'1 gennaio 2023, sino all'esaurimento del contingente annuale stabilito dalla Regione.

Alla luce della recente introduzione sul territorio regionale del virus della Peste suina africana (Psa), l'applicazione del calendario venatorio regionale sul territorio venabile sarà subordinata alle misure di contrasto alla diffusione del virus.