Savona, prosegue il servizio docce della Caritas per i senza fissa dimora a Santa Rita

Da luglio in via Edmondo De Amicis, in zona Santa Rita a Savona, dove si trova la mensa della Caritas diocesana, sono a disposizione per i senza fissa dimora tre servizi igienici, di cui uno con la doccia.

Chi lo desidera può usufruirne il lunedì, mercoledì e venerdì pomeriggio tra le ore 15 e le 17.

"Forniamo sapone, bagnoschiuma e asciugamani usa e getta - spiega il responsabile Diego Caviglia - Nel centro diurno sono disponibili anche due lavatrici con cui le persone possono lavare i propri vestiti. Non disponiamo del settore guardaroba, nel senso che non diamo abiti di ricambio, a meno che non ci vengano procurati dalle parrocchie".

"Precedentemente presso la Parrocchia Santissima Trinità della Chiavella la Caritas aveva già allestito locali muniti di docce, molto ampi e spaziosi, ma ultimamente si erano verificati dei guasti al punto da essere stati costretti a sospendere il servizio - aggiunge - Si è pensato così di offrirlo in via De Amicis quando la mensa funge da luogo di ritrovo per i senza fissa dimora".

"Un buon numero di utenti usa questa opportunità - conclude - Il servizio viene ritenuto più comodo in Santa Rita rispetto alla Chiavella in quanto centrale e le persone sono maggiormente stimolate a recarvisi. Il fatto di trascorrere un pomeriggio in questi locali e non per strada è positivo: le persone sono in compagnia e dialogano tra loro o con i volontari. Per chi vive una vita solitaria e difficile il contatto umano e la cura della propria persona sono molto importanti".