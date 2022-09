Lotta ad abusivismo commerciale e contraffazione: ok del Ministero dell'Interno ai progetti di Alassio, Albenga, Finale, Loano, Pietra e Varazze

Il Ministero dell'Interno ha reso noto che, sulla scorta della istruttoria condotta dalla Prefettura di Savona e del parere favorevole espresso dal Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, sono stati definitivamente approvati i progetti relativi alla prevenzione e al contrasto dell'abusivismo commerciale e della contraffazione presentati dai Comuni di Alassio, Albenga, Finale Ligure, Loano, Pietra Ligure e Varazze.

I progetti, finanziati con risorse del Fondo per la Sicurezza Urbana per il triennio 2021-2023, consentiranno il potenziamento dei servizi di vigilanza e di contrasto dei fenomeni di abusivismo in parola attraverso l'assunzione a tempo determinato di personale della Polizia locale e lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario da parte del medesimo personale; l'incremento dei sistemi di videosorveglianza e la promozione di campagne di sensibilizzazione finalizzate a rafforzare la cultura della legalità e ad accrescere, fra i consumatori, la consapevolezza dei danni derivanti dall'uso di prodotti contraffatti.