Non riescono a tornare a riva a causa del forte vento: soccorsi due bagnanti dalla Guardia Costiera

Nel primo pomeriggio della giornata di oggi, è giunta alla sala operativa della Guardia Costiera di Savona una segnalazione riguardante due bagnanti in difficoltà, in prossimità degli scogli di Punta Predani nel comune di Bergeggi.

Le cattive condizioni meteomarine in zona, in particolare la risacca dovuta al vento teso da nord, non permetteva ai due bagnanti di guadagnare la riva ed essendo molto affaticati li costringeva a rifugiarsi sugli scogli, chiedendo aiuto ai passanti che stavano assistendo da lontano.

Immediatamente è stata disposto l’intervento della motovedetta M/V CP 863 e richiesto il supporto da terra ai vigili del fuoco. In pochi minuti la motovedetta è arrivata sul posto e ha proceduto al recupero a bordo dei due giovani, con l'operazione che è stata resa difficile dalla presenza di scogli affioranti e dalla risacca che limitavano molto la manovrabilità in un area già molto ristretta.

Successivamente i due bagnanti, entrambi in buone condizioni di salute venivano sbarcati dalla Capitaneria di Porto di Savona ed affidati alle cure del 118.