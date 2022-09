Tutta Finale in lutto: si è spento a 79 anni l'ex sindaco Piero Cassullo

Ore di grande cordoglio in tutta la comunità di Finale Ligure, colpita dal lutto di una delle figure che più hanno segnato la storia recente della cittadina rivierasca. Si è infatti spento all'età di 79 anni lo storico ex sindaco Piero Cassullo.

Esponente di spicco, a cavallo tra gli anni '80 e '90, della Democrazia Cristiana non solo finalese ma anche savonese e ligure, in quello stesso periodo aveva ricoperto il ruolo di primo cittadino per tre mandati, dal 1983 al 1995, quand'ancora la durata dell'incarico era di quattro anni.

Figura dalla spiccata simpatia, sempre pronto alla battuta sagace e, all'occorrenza, pungente, dopo la fine del suo mandato non aveva mai fatto mancare la propria presenza nei momenti ufficiali organizzati dal Comune come, ad esempio, le cerimonie di assegnazione dei premi di cui era insignito chi ha dedicato "una vita per Finale".

Ognuno dei non rari incontri, anche casuali, era l'occasione per avere il racconto di uno dei numerosi aneddoti riguardanti gli anni in cui era stato sindaco, molti appartenenti a una politica profondamente diversa da quella attuale, come Piero non mancava mai di sottolineare.

Oltre alla sua simpatia, note erano anche le sue passioni, in particolare quella calcistica. Per il Genoa ma anche per il Finale Calcio, di cui era da sempre (durante il suo mandato vennero gettate le basi per la fusione delle due realtà cittadine esistenti fino al 1995) grande sostenitore.