Ventimiglia, imbrattati i manifesti della Lega in via Veneto: scritte contro il Carroccio e il centrodestra (FOTO)

"Vergogna! Quelli che si definiscono democratici… - la denuncia via social da parte di Edoardo Rixi - Via Veneto a Ventimiglia. Tutto stanotte!".

Le scritte comparse nella notte accomunano la Lega al Fascismo, prendono di mira il leader Matteo Salvini ma anche Forza Italia e la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. Inoltre, viene contestata l'ipotesi della chiusura delle frontiere.

"A Ventimiglia i soliti ‘democratici a senso unico’ hanno imbrattato i manifesti elettorali della Lega con ignobili scritte che di democratico non hanno nulla. L’ennesimo gesto vergognoso di certa sinistra antidemocratica che predica contro gli Stati Uniti, contro Israele e per un’immigrazione indiscriminata in Italia. Stiano pur tranquilli, il 25 settembre con la Lega e col centrodestra al governo torneranno i decreti sicurezza di Salvini per difendere le nostre città e i nostri confini” ha poi ribadito il deputato della Lega attraverso una nota stampa.