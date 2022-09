Noli alla ribalta in Tv: in arrivo una serie poliziesca e le telecamere Rai di "Geo"

Fine settembre e inizi di ottobre da copertina per varie location nel territorio del Comune di Noli.

L'importante collaborazione con Liguria Film Commission porterà in terra nolese una serie poliziesca di produzione tedesca, mentre ai primi di ottobre arriveranno le telecamere della trasmissione di Rai Tre "Geo".

Le riprese del programma Rai vertiranno sulla piccola pesca artigianale e sulla ricetta del pescato del giorno abbinata. La pesca a Noli ha giocato un ruolo dominante per otto secoli, ancora negli anni ’60 gran parte delle donne nolesi lavorava nelle friggitorie: ne funzionavano sei, una in ogni quartiere, e iniziavano a friggere alle sei del mattino bughe, zerri, e cicciarelli. Asciugati sui teli e sistemati in lattine circolari, partivano alle quattro del pomeriggio con il treno per Torino e Mondovì.

I pescatori appartengono a una cooperativa fondata a Noli all’inizio del Novecento. Escono al largo su piccole imbarcazioni – i gozzi – pescando con reti da posta tradizionali come il tremaglio.

Inoltre, si parlerà della piccola produzione di souvenir locali con creazioni marine a tema con materiale di riciclo portato dal mare sulla battigia. Infine il modellismo navale con un personaggio particolare nolese: il tutto si snoderà nei classici vicoli detti carruggi dell'antica repubblica marinara.