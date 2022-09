Vittoria al Tar del Policlinico di Monza, Arboscello (Pd): "Oltre al danno la beffa"

“Oltre il danno la beffa per i cittadini dell’albenganese e della Valbormida”.

Questo il commento del consigliere regionale Roberto Arboscello, sulla vicenda del Policlinico di Monza che ha vinto il ricorso al Tar per mancata aggiudicazione del bando per gli ospedali di Cairo e Albenga.

“La condanna che vede la Regione Liguria costretta a risarcire il Policlinico di Monza è un ulteriore colpo alla sanità regionale, già messa a dura prova dalle scellerate decisioni di Toti, ma soprattutto colpisce cittadini savonesi che pagheranno ancora una volta di tasca loro gli errori della Giunta di centrodestra” continua.

"Con la condanna da parte del Tar a Regione Liguria e la revoca ai privati dell'aggiudicazione, ora i cittadini di Cairo e Albenga, non solo non avranno più i servizi sanitari che meritano, come il pronto soccorso, ma dovranno addirittura pagare, attraverso le loro tasse gli errori commessi da chi amministra - male - la nostra Regione" conclude il Consigliere PD.