Genoa, cambio pelle per cercare i primi 3 punti al Ferraris? Col Modena, Blessin ci pensa

Mattia Bani: la sua presenza al centro della retroguardia rossoblù resta in forte dubbio per il Modena (foto Gabriele Siri)

Tanto tuonò che, forse, alla fine potrebbe piovere.

Le nubi delle perplessità circa l'operato del suo tecnico, in taluni casi sfociate anche in una critica aperta non solo sui social network, addensatesi sul Genoa dopo gli ultimi due passi falsi (il pari casalingo ottenuto in extremis dal Parma e la disfatta sul campo del Palermo) sembrerebbero non essere state un semplice malumore da bar tra tifosi.

E così quest'oggi al Ferraris col Modena (fischio d'inizio ore 16.15, arbitro Zufferli di Udine) per cercare i primi tre punti casalinghi (Coppa Italia esclusa) il Vecchio Balordo potrebbe cambiare vestito tattico per provare ad asciugare le polveri di un attacco parso sovente bagnato da una manovra poco efficace nel contesto in cui viene praticata passando a un tridente d'attacco.

Ebbene seppure i cancelli di Pegli restino blindati, il tecnico tedesco in conferenza stampa non ha allontanato quest'ipotesi già circolata con sempre maggior insistenza negli ultimi giorni. Tutt'altro: "Non mi voglio sbilanciare, abbiamo provato delle cose in settimana in allenamento ma vedremo domani cosa fare. Fatemi dormire un'altra notte poi vedrò domani mattina cosa decidere".

Una proverbiale notte portatrice di consiglio quella passata che potrebbe spingere l'ex Ostenda ad abbandonare quel 4-2-2-2 di matrice teutonica visto, che sembra lontano dall'essere efficace forse più per una questione d'interpreti che di concetti, tornando all'antico. Ossia a quel 4-2-3-1 con cui affrontò l'ultima parte della scorsa stagione.

A proposito di interpreti. Davanti mancherà ancora Gudmundsson, al quale mancano due giornate di squalifica da scontare, ed Ekuban, spesso nel mirino della critica già lo scorso anno e a Palermo sfortunato interprete dell'episodio che poteva cambiare l'indirizzo della partita già al secondo minuto mandando maldestramente fuori da pochi passi dalla linea di porta. Il Ferraris a volte sa essere impietoso in questi casi: se ufficialmente la motivazione fornita dal mister è quella di concedergli un po' di riposo, l'impressione, vista la sosta incombente tra una settimana, è quella di una sorta di atto cautelativo per recuperare sì lucidità ma anche per evitare i borbotti dagli spalti.

Da capire quindi chi sarà il suo sostituto, anche se Blessin non ha voluto sbilanciarsi tra Aramu e Yalcin o magari entrambi, anche in ragione di questo possibile cambio tattico. In tribuna, per questioni fisiche, ci sarà invece Sturaro, mentre hanno recuperato Ilsanker e, in extremis dopo una settimana di febbre con un allenamento e poco più nelle gambe, anche Bani, finora leader di una difesa da cui il Grifone continuerà il suo percorso.

Ma ora, per svoltare e convincere anche i più scettici, oltre a questo servono anche i gol e soprattutto i tre punti.

PROBABILI FORMAZIONI

Genoa (4-2-3-1): Martinez; Hefti, Vogliacco, Dragusin, Pajac; Frendrup, Badelj; Portanova, Jagiello, Yalcin; Coda. Allenatore: A. Blessin.

Modena (3-5-2): Gagno; Coppolaro, Silvestri, Cittadini; Oukhadda, Gargiulo, Magnino, Armellino, Azzi; Diaw, Falcinelli. Allenatore: A. Tesser