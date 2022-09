Sampdoria, c'è il derby ligure con lo Spezia per tornare a muovere la classifica

Non sarà la stracittadina genovese, ma per la Sampdoria il derby ligure con lo Spezia rappresenta comunque per diversi motivi una sfida di elevata importanza. Alle 18, sul terreno di gioco del "Picco" (arbitro Sozza), i blucerchiati sfidano la compagine guidata da Luca Gotti con l'auspicio di riprendere a muovere una classifica ferma da due turni e in pieno deficit.

Nell'estremo levante ligure, la squadra di Marco Giampaolo (squalificato per due turni dopo l'espulsione con il Milan) si troverà di fronte una compagine reduce dal ko in extremis sul campo del Napoli e che in classifica viaggia con tre lunghezze di vantaggio rispetto agli avversari di giornata: "È una squadra con una sua identità - il pensiero del tecnico doriano sugli spezzini - Fino ad oggi ha fatto le stesse partite che ha fatto la Samp ma ha tre punti in più perché ha vinto. Sicuramente le prestazioni della Samp sono state a larghi tratti positive, ma non hanno avuto riscontro con i risultati".

"La nostra è una buona squadra, io credo che abbiamo fatto anche partite oltre le nostre aspettative iniziali - ha aggiunto Giampaolo - Abbiamo sempre giocato partite senza essere ostaggi degli avversari. Io sono fiducioso perché la squadra fa le cose per bene. Mi diverto ad allenarla perché un filo c'è, dobbiamo far punti perché queste sennò restano solo chiacchiere".

Seppur in trasferta, non mancherà l'appoggio dei tifosi che riempiranno il settore ospiti. Ma proprio sulla presenza dei tifosi blucerchiati all'interno dell'impianto spezzino, il clima negli ultimi giorni si è fatto rovente in seguito all'annullamento dei biglietti con anomalie sui dati anagrafici degli acquirenti: molti sostenitori della Samp infatti avevano acquistato il tagliando in settori diversi da quello a loro riservato indicando una residenza fittizia in provincia della Spezia. Un tentativo di eludere le restrizioni alla vendita che è però naufragato in seguito alle verifiche sui titoli di accesso svolte congiuntamente da Spezia Calcio, Prefettura e Forze dell'Ordine.

Il rischio per chi volesse provare ad entrare al "Picco" con i biglietti recanti la propria residenza non corretta, oltre ad un probabile Daspo, è l'apertura di un procedimento ordinario.

PROBABILI FORMAZIONI

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Nikolaou, Kiwior, Ampadu; Holm, Agudelo, Bourabia, Bastoni, Reca; Gyasi, Nzola.

ALLENATORE: Luca Gotti.

SAMPDORIA (4-5-1): Audero; Bereszyński, Ferrari, Murillo, Augello; Leris, Rincon, Villar, Sabiri, Djuricic; Caputo.