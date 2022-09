Incendio a Laigueglia: dichiarato il cessato allarme

La Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Liguria ha dichiarato il cessato allarme per l’incendio di interfaccia di Laigueglia in località via Serre, attestando ufficialmente l’assenza di pericolo per i residenti e le abitazioni.

Il rogo era divampato nella giornata di ieri nelle immediate alture laiguegliesi, nella zona di via delle Serre e via Summit, al confine con Alassio.

Diverse le squadre di Vigili del fuoco e volontari dell’antincendio boschivo rimaste operative per tutta la notte dopo che le fiamme hanno lambito alcune case in via delle Serre e via Summit, abitazioni evacuate fortunatamente solo per alcune ore.