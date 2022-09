Incendio a Laigueglia, la zona è in fase di bonifica

È in fase di bonifica l’area interessata dall’incendio che ieri, sabato 17 settembre, è divampato nelle immediate alture di Laigueglia, nella zona di via delle Serre e via Summit, al confine con Alassio.

Diverse le squadre di Vigili del fuoco e volontari dell’antincendio boschivo rimaste operative per tutta la notte e, se tutto procede come si spera, oggi non sarà necessario l’intervento dell’elicottero della Regione.

Le fiamme ieri hanno lambito alcune case in via delle Serre e via Summit, pertanto è stato necessario evacuarle per alcune ore. Già nel tardo pomeriggio, gli sfollati hanno potuto far ritorno alle proprie abitazioni.

Sul posto ieri hanno operato numerose squadre di Vigili del fuoco, i volontari dell’antincendio boschivo, 2 elicotteri della Regione e un canadair. Presenti i sindaci di Laigueglia Roberto Sasso del Verme, di Alassio Marco Melgrati e di Andora Mauro Demichelis e, intorno alle 17, è giunto sul posto il presidente della Regione Giovanni Toti che ha potuto constatare come, grazie anche alla tempestività delle forze dispiegate, l’incendio è stato prontamente domato nonostante il forte vento.