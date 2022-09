Savona Street Fest, gli organizzatori: “Grande successo per la sua prima edizione”

Grande entusiasmo da parte degli organizzatori per la buona riuscita della prima edizione del “Savona Street Fest”, un evento nato dal tavolo dei giovani che ha visto protagoniste associazioni e gruppi giovanili savonesi.

“Da anni portiamo avanti proposte di rilancio per il prolungamento in chiave giovanile, questo festival vuole essere uno dei primi passi – affermano i membri di Intergruppo Under 30 Luca Burlando, Massimiliano Carpano, Luigi Lanza, Aurora Lessi, Adele Taramasso -. Un grazie a tutti i ragazzi che con noi hanno organizzato tutto, siamo già al lavoro per la seconda edizione”.