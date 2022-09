Denti e lavori in campagna: vantaggi e rischi

Cari Lettori, la nostra riviera, seppur composta da paesi e cittadine, è ricca di zone meno antropizzate in cui boschi, uliveti e orti fanno da corollario alla costa. Sono quindi parecchie le famiglie che possiedono un po’ di campagna e che curano un uliveto o un piccolo orto per godersi un po’ di olio buono e di verdure di stagione.

E adesso la solita domanda: ”cosa c’entra tutto questo con i denti?” Leggendo i miei articoli, da un po’ di anni a questa parte, avrete capito che TUTTO può avere a che fare con i denti (soprattutto se a parlarne è un dentista…). Nel caso odierno gli aspetti influenzati sono, fondamentalmente, due:

· L’alimentazione

· Lo stile di vita

Riguardo alla prima è ovvio che, avendo a disposizione verdure fresche, si possa beneficiare di un generoso apporto di vitamine e di antiossidanti e che ciò giovi alla salute di tutto il nostro organismo. Inoltre, assumere fibra (oltre ad aiutare l’attività intestinale grazie all’aumento della massa fecale) agevola l’autodetersione dei denti attraverso la masticazione prolungata.

Per quanto attiene allo stile di vita (è ovvio che il discorso riguarda più gli agricoltori “professionisti” che gli hobbisti) avere la giornata scandita dai numerosi impegni all’aria aperta, richiesti dal lavoro in campagna, incentiva i corretti ritmi alimentari (nei campi non abbiamo il distributore di merendine o la macchinetta del caffè…).

I rischi per il sorriso di chi vive la campagna sono legati, come per tutte le attività outdoor, al movimento; quindi niente di particolare, se vengono seguite le basilari norme di sicurezza e buon senso come, ad esempio, proteggersi con le apposite maschere quando si utilizza il decespugliatore e assicurare le scale ai rami durante la raccolta dei frutti dagli alberi.

Vi ricordo che, se avete dubbi o domande sugli argomenti che tratto per voi, potete visitare il sito www.ildentistadeibambini.it o scrivermi a dottore@attiliovenerucci.it : risponderò privatamente e, se la domanda sarà di interesse generale, potrà essere il tema di un prossimo Salvadente

Dr. Attilio Venerucci

Prof. A contratto c/o

Master in Laser Dentistry

Università degli Studi di Genova