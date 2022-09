Elezioni Politiche, il gazebo della Lega fa tappa a Sanremo, a Diano la Festa del partito

Proseguono gli appuntamenti sul territorio della Lega antecedenti alle politiche del prossimo 25 settembre.

Nella mattinata di domani, lunedì 19 settembre, gli esponenti del partito, in particolare il candidato Flavio Di Muro e il consigliere regionale Mabel Riolfo, saranno presenti al gazebo di via Escoffier a Sanremo, che resterà aperto dalle 9.30 alle 19 per raccogliere le istanze dei cittadini e spiegare il programma elettorale per il Ponente ligure.

"Tra le nostre priorità, insieme al no all'immigrazione clandestina e alla partenza delle infrastrutture e delle grandi opere necessarie per il Ponente -, ricordano insieme al candidato Alessandro Piana- c'è quella di far fronte all'aumento di luce e gas: sì allo scostamento di bilancio da 30 miliardi subito per non spenderne 100 a dicembre su cassa integrazione e disoccupazione a migliaia di persone. Dobbiamo salvaguardare aziende e operai oltre a tutte quelle attività ludico-sportive che rischiano di chiudere i battenti con un danno enorme per la società. Piscine e palestre sono in grande sofferenza, non possiamo lasciarle indietro: ci sono centinaia di lavoratori nel settore e c'è in ballo la salute degli italiani".

Martedì 20 settembre alle ore 20 a Diano Marina (Poggio dei Gorleri, S.S. via San Leonardo 1, Frazione Gorleri) si terrà inoltre la Festa della Lega aperta a militanti, sostenitori e simpatizzanti.