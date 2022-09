Il vice Presidente della Regione Piana a Pontida: "Siamo un partito nazionale grazie al lavoro di Salvini" (Video)

“Pontida dà sempre la carica giusta per andare avanti tutto l’anno. Poi, tra una settimana ci sono le elezioni e, quindi, non poteva capitare in un periodo migliore”.

Sono le parole del vice Presidente della Regione Liguria, Alessandro Piana, presente al raduno della Lega a Pontida. “E’ ancora presto e Salvini parlerà alle 12 ma c’è già il pienone. E’ un bel segnale e una risposta importante agli appelli di Salvini, ma soprattutto al lavoro che ha fatto e sta facendo la Lega per i cittadini e le aziende”.

E’ passato molto tempo dal 1990, è rimasto qualcosa del primo raduno e cosa è cambiato: “Molte cose e le principali politiche e i punti fondanti del nostro partito sono rimasti – prosegue – ma è chiaro che il mondo cambia, così come la politica. Oggi siamo un partito di respiro nazionale, con molti rappresentanti in tutte le regioni d’Italia. Questo grazie al lavoro di Matteo Salvini e ci auguriamo che domenica venga data una conferma al lavoro fatto”.

Quali le principali battaglie della Lega per la regione Liguria: “Il pensiero non può non andare al reparto agroalimentare, a tutela e difesa dei nostri prodotti e del comparto produttivo, tra turismo, commercio, artigianato e industria. Tutto ciò tenendo conto che la nostra regione, purtroppo, ha subito un immobilismo infrastrutturale evidente. Dovremo sbloccare questa situazione e dare un vero cambio di passo”.