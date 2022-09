Albenga: in arrivo il progetto preliminare del polo scolastico, terminata la demolizione dell'ex caserma Turinetto

Terminata la demolizione dell’ex caserma Turinetto di Albenga si fa spazio al polo scolastico. I lavori sono stati eseguiti dalla ditta I.GE.CO (Impresa Gestione Costruzioni srl Unipersonale di Latina) aggiudicatrice dell’appalto da 2 milioni di euro e ha visto diverse fasi di lavorazione (tra queste quelle relative allo smaltimento dei rifiuti speciali e delle parti in amianto) portate avanti di pari passo all’inizio della progettazione del Polo Scolastico, progettazione che sta seguendo la Politecna Europa srl di Torino.

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: "Abbiamo seguito da vicino e attentamente le varie fasi di demolizione dell’ex caserma Turinetto ormai abbandonata da molti anni e spesso, purtroppo, rifugio per senzatetto e malviventi. È stata nostra cura salvaguardare alcune parti dell’edifico che è stato un vero e proprio punto di riferimento per molte generazioni passate ad Albenga per fare il CAR".

"In particolare abbiamo preservato il portale di accesso alla caserma, i marmi e le targhe presenti negli edifici che saranno adeguatamente valorizzati per non perdere mai il ricordo di quello che è stato - prosegue - I progettisti della Politecna Europa srl di Torino stanno terminando il progetto preliminare da 10 milioni di euro ottenuti nell’ambito del progetto 'scuole innovative' effettuando contestualmente una verifica in funzione dell’aumento dei costi elemento già segnalato al Ministero dell’Istruzione e all’Inail".

"Speriamo che possano arrivare ulteriori fondi su questo importante tema, l’edilizia scolastica è un tema sul quale, come Amministrazione, abbiamo puntato molto sia attraverso nostre risorse che attraverso i fondi Pnrr o fondi ministeriali. Ci auguriamo di vedere presto la posa della prima pietra di quello che sarà un polo scolastico all’avanguardia con spazi e aule in grado di fornire ai nostri ragazzi un vero e proprio punto di riferimento – così come lo è stato, in maniera ovviamente diversa la caserma per le generazioni passate – nel loro percorso formativo", conclude Tomatis.

Aggiunge il vicesindaco Alberto Passino: "Il polo scolastico di Albenga darà grande ossigeno a tutti i ragazzi e ragazze che studiano nelle superiori di Albenga, potendo contare su nuove strutture all’avanguardia sotto ogni profilo, energetico, didattico e di fruibilità degli spazi. Senza dimenticare che per la città di Albenga significherà una 'rivoluzione' in termini di patrimonio, per dare sempre più servizi vicini ai propri concittadini giovani e non".

Afferma l’assessore all’Edilizia scolastica Silvia Pelosi: "Il polo scolastico ospiterà centinaia di studenti garantendo loro spazi nuovi e all’avanguardia con palestre auditorium e spazi verdi, il tutto con un'attenzione particolare ai criteri energetici, al risparmio energetico e alla sostenibilità ambientale. Chiudiamo con nostalgia quella che possiamo definire una vera e propria parte della storia della nostra città con la demolizione della Turinetto, ma apriamo con speranza a 'un’altra era' sperando di riuscire a dare nostri ragazzi un campus a livello della preparazione scolastica fornita in Italia".