Albenga: serre danneggiate dal maltempo, proroga conferimento gratuito fino al 30 settembre per le lastre di copertura

È stata prorogata fino al 30 settembre l’ordinanza relativa al conferimento gratuito delle lastre in vetro di copertura delle serre danneggiate dalla forte grandinata dello scorso 30 agosto. Gli imprenditori agricoli potranno quindi continuare a recarsi presso il Centro di raccolta della SAT presso l’ex caserma Turinetto.

Affermano il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis e l’assessore all'Agricoltura Silvia Pelosi: "Abbiamo recepito la richiesta proveniente da alcuni imprenditori agricoli che non sono riusciti ancora a smaltire le lastre di vetro danneggiate dalla grandinata dello scorso 30 agosto. Grazie al dialogo con SAT, che ringraziamo per la disponibilità, abbiamo deciso di prorogare fino a fine mese la possibilità di conferire gratuitamente il vetro presso il centro di raccolta della SAT".

"In un anno difficile come quello che stiamo vivendo già particolarmente a causa della crisi globale, dell’aumento dei prezzi e il timore di quello che potrà succedere, abbiamo ritenuto doveroso fare quello che potevamo come comune per andare incontro agli imprenditori agricoli - conclude - Come amministrazione siamo sempre disponibili al dialogo e ad ascoltare le difficoltà e le esigenze di associazioni di categoria e imprenditori del territorio".