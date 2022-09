Meteo settimana, tempo stabile ma fresco

Un’alta pressione che si estende sull'Europa centrale mantiene condizioni stabili sulle nostre regioni, ma sul suo bordo sudorientale scorrono correnti fresche provenienti dall'Europa nordorientale che manterranno le temperature sotto la media del periodo.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Da oggi lunedì 19 a venerdì 23 settembre.

Il cielo in questi giorni sarà per lo più sereno con nubi di passaggio che tra mercoledì e venerdì saranno più estese ma senza precipitazioni di rilievo. Temperature sotto la media del periodo. Massime che saranno comprese generalmente tra i 20 e i 25 °C, con valori più bassi tra mercoledì e giovedì. Minime comprese tra 10 e 14 °C, qualche grado in più sulle coste liguri, qualche grado in meno nelle vallate e zone di pianura con assenza di vento e cielo sereno durante le ore notturne. Venti assenti o deboli di direzione prevalente dai quadranti nordorientali. Qualche rinforzo più intenso sulla Liguria giovedì.

Tendenza weekend.

Una perturbazione estesa in arrivo dall'Atlantico potrebbe portare un fine settimana di piogge diffuse e più persistenti, ma per conferme bisognerà attendere i prossimi aggiornamenti.

