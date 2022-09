Pietra, Cake$ come il Maestro Banksy: spunta un’opera al Santa Corona in favore della riapertura del punto nascite (FOTO)

Un graffito artistico è apparso ieri mattina, domenica 18 settembre, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure: è opera dell’anonimo artista Cake$ ed è dedicata tutte le donne che da tempo non possono più partorire nel nosocomio pietrese a causa della chiusura del punto nascite e, come da lui stesso dichiarato, è un messaggio per il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

L’opera dal titolo “Pregnancy in Italy Governed by Far Right Politics” raffigura una donna incinta legata con del filo spinato. Il famoso artista, che trae ispirazione dai fatti di attualità per la realizzazione delle sue opere, ha così voluto rappresentare a suo modo la protesta locale nei confronti della decisione di chiudere il Punto Nascite a Pietra Ligure, con il fine di risvegliare le coscienze e, sposando la causa, unirsi al coro di persone che da tempo ne chiedono la riapertura.

Il graffito artistico si trova nelle adiacenze dell’eliporto all’interno della struttura ospedaliera ed è stato realizzato con il suo stile distintivo e subito riconoscibile.

L’artista oggi, lunedì 19 settembre, chiude presso Palazzo Oddo ad Albenga la mostra “A Child Is Born In Bethlehem”, inaugurata lo scorso 4 settembre e curata dall’ ingauno Lorenzo Sibilla e Zayna Al-Saleh – mercante d’arte, curatrice, attivista e giornalista anglo-palestinese.

“A Child Is Born In Bethlehem” è la prima mostra dell’artista-attivista Cake$ che, in quattro anni, ha realizzato a Betlemme oltre 300 opere di arte pubblica. Un’esposizione fotografica delle sue opere di street art con stencil originali, linocut e video art. Il titolo è un inno del XVI secolo di Samuel Schiedt che evoca uno (o più) contrasti: tra divinità e profanità, passato e presente, spazi percepiti e la loro attualità.

Egli raffigura in nero le continue campagne militari contro i bambini, spesso in scene pericolose o rappresentanti una resistenza giocosa. Secondo Cake$ “rappresentare le silhouette di un unico colore significa dipingere uno specchio collettivo di una lotta per l'esistenza e la sopravvivenza. In questo modo, la forma non è più concepita secondo ciò che dice ma rigorosamente secondo quello che fa”.