Savona, iniziati i lavori di pulizia dell’alveo del Letimbro. Assessore Parodi: "Situazione migliore grazie agli interventi dell'inverno scorso"

Appena ottenuta l’autorizzazione da parte della Regione, sono partiti i lavori di pulizia dell’alveo del Letimbro. “Da questa mattina presto - ha spiegato l’assessore Nello Parodi - sono al lavoro le squadre incaricate di realizzare il primo intervento autorizzato dalla Regione ossia pulire il tratto tra il Ponte Bianco di Lavagnola e la foce, anche dai rifiuti solidi urbani, che purtroppo vengono gettati nel greto del torrente in modo non infrequente, dallo sfalcio e dal taglio di canne e arbusti. Poi si procederà con i tratti a monte sia di pulizia sia di risagomatura dell’alveo in alcuni tratti”.

Gli interventi riguarderanno poi altri rivi della città, come, ad esempio, il Rio Rian, Rio Madonna del Monte, Rio del Bricco e altri. Per quanto riguarda il Rio IV Stagioni, oltre a pulizia e taglio della vegetazione, è stata prevista l’asportazione di sabbia e terra con successiva risagomatura.

“Stupiscono le dichiarazioni di consiglieri ed ex amministratori che dovrebbero essere informati sulle procedure - sottolinea Parodi rivolgendosi a tutti coloro che nell’opposizione sono intervenuti sulla tempistica - Le operazioni di sfalcio e rimozione di canne e arbusti si sono sempre fatte in questo periodo per un motivo preciso: possono essere eseguite solo su autorizzazione delle Regione e vanno progettate a vegetazione ferma. Vanno però considerati due aspetti importanti: il primo è che quest’anno abbiamo stanziato risorse più ingenti, quindi gli interventi saranno più importanti; il secondo è che già nell’inverno scorso il Comune ha portato a termine una serie di interventi importanti che hanno determinato una condizione di partenza migliore rispetto allo scorso anno”.

L’assessore spiega infatti che le operazioni attualmente in corso “vanno ad aggiungersi a quelle di sagomatura del Letimbro fatte nel mese di febbraio 2022 in tre tratti: dal ponte in ferro di villa Innicen fino al ponte di via Riborgo inferiore; nel tratto in curva di via dei Governanti; nel tratto prima e dopo il ponte del Santuario, intervento fatto realizzare dalla Provincia”.