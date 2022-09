Incendio boschivo sulle alture di Alassio: iniziata la fase di bonifica (FOTO e VIDEO)

È in fase di bonifica l'incendio boschivo divampato attorno all'ora di pranzo nell'entroterra di Alassio. L'allarme era stato lanciato in regione Cavia, lungo un crinale situato al confine col territorio comunale di Albenga.

Sul posto hanno operato i vigili del fuoco e i volontari Aib coordinati dal DOS. La gravità della situazione, resa complicata dal forte vento, ha reso necessario l'intervento del Canadair e degli elicotteri regionali: tutti i mezzi sono rientrati.

La zona verrà presidiata nella notte per evitare possibili ripartenze del fuoco. Sulle cause del rogo indagano vigili del fuoco e carabinieri forestali, al momento non si esclude alcuna ipotesi.