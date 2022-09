Il bingo è ormai un fenomeno mondiale, che accomuna età, paesi e persone diverse tra loro. Una passione che unisce tante persone e diverte intere generazioni. Non male, vero? Seguici in questo viaggio virtuale e vedremo insieme i 5 paesi in cui il bingo è popolare.

Lo sai che la storia del gioco del bingo è iniziata proprio in Italia? Nel sedicesimo secolo fu inventato un gioco che aveva la stessa dinamica del gioco del bingo odierno, che veniva chiamato Gioco del Lotto d’Italia. Nel corso degli anni questo gioco è diventato popolare in tutta Europa e si è sviluppato diventando il gioco che conosciamo oggi. In Italia la versione del gioco del bingo che risulta più popolare è la versione a 90 palline, con centinaia di sale bingo fisiche e virtuali tra cui scegliere. Di sicuro nella versione online del bingo non si rischia di perdere la cognizione del denaro che si spende grazie a limiti preimpostati di spesa: l’importante è affidarsi a siti di gioco di bingo legali e autorizzati da ADM (Monopoli di Stato) come tombola.it.

In Svezia il bingo è così popolare che gli svedesi hanno creato una loro versione del gioco. Il bingo che si gioca in Svezia conta 75 palline, chiamato in gergo tecnico bingo a cinque linee oppure High Five Bingo. Anche in altri stati del mondo si gioca con 75 palline, ad esempio negli Stati Uniti, ma a differenza della versione americana del gioco del bingo, nella versione svedese non esiste uno spazio libero al centro del biglietto e ci sono 5 modi per poter vincere, da cui deriva il nome High Five. Si vince infatti completando una, due, tre, quattro o cinque linee, quest’ultimo prende il nome di full. In Svezia si sono anche inventati il drive-in bingo, che però non assomiglia a un cinema drive-in, è necessario guidare per incontrarsi poi in un prato o in un ambiente naturale come la campagna per giocare a una sorta di bingo country. Da provare, non credi?

Quando si parla di bingo si pensa subito agli Stati Uniti che sono la patria indiscussa dei grandi casinò e della sfavillante Las Vegas. A differenza dell’Italia, qui la versione del bingo più popolare è quella a 75 palline. Gli statunitensi hanno una passione irrefrenabile per il bingo e per il gioco d’azzardo e infatti quando pensiamo ai casinò, pensiamo principalmente a Las Vegas e alle luci che caratterizzano la Strip, la via dei casinò più famosa del mondo intero. Negi Stati Uniti la versione più popolare del bingo è quella a 75 numeri, vediamo insieme alcuni degli schemi più popolari del bingo a 75 palline:

- Le lettere C, E, F, L, N, O, T, U, X, Y

- Le linee orizzontali, verticali, diagonali

- I francobolli sei numeri, nove numeri

- I rombi rombo interno e rombo esterno

- Le cornici cornice interna e cornice esterna

- Coverall tutti i numeri coperti

Il bingo che si gioca in Russia è probabilmente il più comodo in assoluto, quasi al pari della comodità del bingo online: il bingo russo infatti, almeno quello più popolare in assoluto, è trasmesso in tv ed è parte integrante della cultura del gioco russa. In Russia come in Italia si gioca con 90 numeri e si può vincere con la cinquina e con il bingo. È previsto inoltre un jackpot speciale per il fortunato vincitore che si aggiudica il bingo (chiamato full) con le prime 15 chiamate. Se alla fine dello show non c’è un vincitore, il jackpot viene accumulato e assegnato nella puntata successiva.

Quando parliamo di Regno Unito, parliamo di un territorio molto vasto, composto da Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord. Le persone più famose del Regno unito sono sicuramente il Re Carlo e la sua famiglia, che un giorno sì e uno anche, fanno parlare di sé: una volta litigano i fratelli, una volta litigano le cognate...insomma ogni giorno ce n’è una per far parlare di loro, nel bene e nel male. E che dire, a pochi giorni dalla sua elezione a re, Carlo ha già parecchie gatte da pelare. Al secondo posto a livello di popolarità oltre ai reali e ai monumenti, troviamo il gioco d’azzardo: gli inglesi scommettono praticamente su tutto e quando si parla di bingo spesso usano come pretesto per divertirsi, bere un drink in compagnia e ballare. Simili più a delle discoteche che a delle sale bingo, al Bongo bingo si può cantare, ballare, assistere a spettacoli...mentre si gioca a bingo! Di sicuro non ci si annoia! Quando si parla di bingo, non si può non parlare di Regno Unito. Il bingo online esiste ormai da molti anni ed è proprio dal Regno Unito che provengono siti come tombola.it che nel 2011 è presente anche sul mercato italiano e ha da subito riscosso un successo senza pari.

