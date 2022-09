A Pontinvrea la seconda edizione di “Tra Fuoco Cielo”, festa della ceramica di fine estate

Al via la seconda edizione di "Terra Fuoco Cielo" festa della ceramica di fine estate, che si svolgerà alle Casermette di Pontinvrea in via Giovo, dal pomeriggio alla sera di Sabato 24 settembre alle 17.30.

L'evento, nato come un momento di festa in comunità tra maestri, colleghi, allievi e amici ceramisti dell'Associazione, ha lo scopo di raccontare all'esterno emozioni e risultati vissuti nell'anno trascorso e vede

Questa seconda edizione, dedicata alla tecnica del Raku, è un importante tributo al Maestro Adriano Leverone, presenterà la mostra personale di Serena Zanardi e avrà i tradizionali forni a cielo aperto, per l'occasione ben quattro.

Verrà realizzata un’opera a più mani, che accoglierà il “seme” solitamente rappresentato dal Maestro, a simboleggiare la sua continua presenza e soprattutto il lascito artistico e culturale che lo stesso ci ha donato. La scultura vuole raccontare di un seme che fa nascere i frutti, i quali, in modo continuo e ripetitivo, vengono raccolti e a loro volta tramandati.