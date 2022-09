Il 23 settembre "Magic&Music Show per Villapiana", iniziativa a favore dell'AIAS di Savona

Venerdì 23 Settembre dalle ore 21.15 presso i giardini pubblici di Villapiana in via Verdi a Savona si terrà il 'Magic&Music Show per Villapiana' di Mago Gentile con la partecipazione della cantante sudafricana Nicole Magolie. Si tratta di un'iniziativa a favore dell'AIAS di Savona con la finalità di offrire uno show al quartiere dove Gabriele Gentile è cresciuto e presentare le attività dell'AIAS di Savona. L'Onlus con sede in via Famagosta, opera dal 1970 assolvendo a tutti i compiti che la riabilitazione delle persone con disabilità comporta.

La serata, realizzata con il patrocinio del comune di Savona, vedrà anche la partecipazione dell'Accademia Musicale Ferrato-Cilea la cui sede si affaccia proprio sui giardini. Lo show per famiglie offerto da Mago Gentile e Nicole Magolie vedrà gli originalissimi giochi di magia dell'eclettico showman televisivo ligure fondersi con le esibizioni musicali di Nicole. Per l'occasione Mago Gentile vestirà il doppio ruolo di prestigiatore e pianista accompagnando al pianoforte Nicole e presentando alcuni dei giochi che lo hanno reso protagonista di centinaia di puntate televisive sulle reti Rai, Rai Gulp e Rai Yoyo.

Gentile, autore di numerose scatole gioco e libri sul tema dell'illusionismo, è apparso sul piccolo schermo accompagnato da Nicole Magolie in numerosi programmi Tv molto amati come varie edizioni di Telethon, molti programmi del mattino e del pomeriggio delle reti Rai e lo Zecchino d'Oro su Rai 1. Nicole Magolie ha invece a suo attivo una carriera sviluppata in produzioni internazionali in qualità di cantante e modella protagonista di molti spot TV (l'ultimo per i Campionati Europei di Calcio per la Rai) oltre a molte esperienze discografiche di rilievo.

L'ultimo album dell'artista, disponibile in cd e vinile, è stato realizzato in collaborazione con alcuni dei nomi più importanti della scena jazzistica nazionale. Una buona occasione per assistere al loro Show sul palco di Villapiana. Interverranno il presidente dell'AIAS Maria Luisa Madini e il direttore dell'Accademia Ferrato-Cilea M. Claudio Gilio.