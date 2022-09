Loano non solo mare, il 22 settembre escursione all'abbazia di San Pietro

Nuovo appuntamento con “Loano non solo mare”, il programma curato dalla sezione loanese del Cai con il patrocinio dell'assessorato a turismo, cultura e sport del comune di Loano. Il 22 settembre è prevista un'escursione all'abbazia di San Pietro, posizionata su un pianoro alto e panoramico, uno straordinario belvedere sulla costa del Ponente Ligure.

I partecipanti si ritroveranno alle 8.30 in piazza Valerga a Loano. Da qui si sposteranno in auto verso Toirano, proseguendo in direzione di Bardineto. Poi si supera la frazione Carpe e circa trecento metri prima dello scollinamento del Giovo, sulla sinistra di una curva a gomito, in un’area sterrata di fronte al’imbocco della stradina diretta a San Pietro, verranno lasciate le auto.

Dal parcheggio sulla curva (a 780 metri) si imbocca un’ampia e comoda sterrata immersa nel bosco e ricca di squarci panoramici sulla costa e sul monte di San Pietro. La sterrata, con dolci saliscendi, passa di fianco alla Rocca Berloira ed in circa 3 chilometri raggiunge l’area parcheggio-picnic di Cian di Baretti. Di qui inizia un sentiero facile, anche se in alcuni punti roccioso, disposto a saliscendi e costeggiato da un tubo dell’acqua, che in poco meno di un’ora porta alla breve ultima salita che sbocca nel pianoro erboso su cui sorge l’antica abbazia: di fronte ad essa svetta una croce dalla quale si gode una vista spettacolare sulla piana di Borghetto e Toirano e sulla costa savonese. La bellezza del posto e la millenaria storia dell’abbazia, fondata dai monaci benedettini prima dell’anno 1000 e nell’alto Medioevo fra i più importanti e potenti centri religiosi e territoriali del Ponente Ligure, conferiscono a questo luogo un’atmosfera ed un fascino particolare, ulteriormente incrementati dall’oscuro episodio dell’uccisione dell’Abate, avvenuta verso il 1300. In seguito a queste vicende i Benedettini furono poi sostituiti dai Certosini che non riuscirono comunque ad evitare il lento e progressivo decadimento dell’abbazia, e furono alfine costretti a trasferirsi a fondovalle, nella certosa di Toirano. Attorno all’abbazia, un tempo molto vasta ed ora purtroppo limitata alla chiesa e ad alcuni locali contigui, un’area attrezzata permette una comoda sosta per lo spuntino prandiale. Dopo il pranzo, i partecipanti ripercorreranno l’itinerario dell’andata.

La gita avrà una durata di circa 4 ore e seguirà un itinerario di andata e ritorno, con difficoltà T/E ed un dislivello di 250 metri circa. I capigita sono: Renato Garolla, Gianni Simonato, Beppe Peretti

Le escursioni sono gratuite e praticabili da quanti abbiano un discreto allenamento alle camminate in montagna. Per la partecipazione alla gita, i non soci Cai devono sottoscrivere l'assicurazione nominativa infortuni, da richiedere entro le 12 del giorno precedente lo svolgimento dell'attività stessa telefonando a Flavia Robaldo al numero 335.84.84.568 o, se assente, a Elena Ghiglione al numero 333.93.84.941 entro le 12 del giorno precedente la gita. Senza assicurazione non si potrà partecipare. I partecipanti dovranno avere calzature adatte ed un abbigliamento idoneo all'ambiente montano. I capigita non ammetteranno chi non ha i dovuti requisiti. Pranzo al sacco a carico di ogni partecipante. I partecipanti sono tenuti ad attenersi alle disposizioni anti-Covid in vigore. Per info sulle escursioni di “Loano non solo mare” è possibile contattare Beppe Peretti al numero 329.4288096.

L'obiettivo di “Loano non solo mare” è promuovere la pratica escursionistica come occasione di socializzazione, benessere personale, conoscenza e valorizzazione del territorio.