Marco Scajola, capolista al Senato con Noi Moderati, in visita alla casa circondariale di Imperia

Questa mattina Marco Scajola, capolista al Senato nella lista Noi Moderati, dietro l’invito del Comandante Andrea Berruti, ha visitato la casa circondariale di Imperia.

"Ho risposto all’invito del comandante Berruti per vedere con i miei occhi le condizioni della casa circondariale di Imperia e per esprimere la mia vicinanza alle donne e uomini della Polizia Penitenziaria che sono chiamati a svolgere un lavoro delicato e difficile. Il Parlamento in futuro dovrà avere maggiore attenzione per questi lavoratori dello Stato, troppe volte lasciati soli dalle Istituzioni", commenta Marco Scajola.

"Le condizioni di lavoro sono al limite della tollerabilità, urgono provvedimenti mirati per migliorare le condizioni di vita e di lavoro all'interno delle stesse carceri", conclude.