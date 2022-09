Il mondo Blucerchiato in lutto: è mancato a 75 anni l'ex calciatore Rocco Fotia

Un lutto colpisce l'ambiente Sampdoriano e tutta la Genova calcistica. Si è infatti spento all'età di 75 anni l'ex bandiera blucerchiata Rocco Fotia.

Genovese classe '1947, "crebbe nel vivaio della Sampdoria, squadra del suo cuore e stella polare della sua breve ma intensa carriera da ala sinistra rapida e minuta".

Così lo ricorda la società di Corte Lambruschini nella sua nota di cordoglio: "Con la maglia più bella del mondo debuttò in Serie A a soli 18 anni – a San Siro – nel settembre ’65; una maglia svestita in sole tre occasioni (Internapoli, Mantova e Napoli) che intervallarono la sua militanza blucerchiata (77 presenze e 6 reti complessive). Nella stagione 1974/75 lasciò il calcio professionistico per poi tornare al Doria nelle vesti di allenatore del Settore Giovanile, ruolo che ricoprì negli anni 90 con passione e competenza".

"Alla famiglia le più sentite condoglianze da parte del presidente Marco Lanna e di tutta la società" conclude la nota della società genovese, mentre sono già molti i messaggi che arrivano anche da tutto il mondo sampdoriano, in particolare sui social, dove molti tifosi ricordano il suo attaccamento alla maglia e le finezze tecniche con cui deliziava il pubblico del "Ferraris".