Finale, iniziati i lavori di taglio della vegetazione nei corsi d'acqua: si parte da Sciusa e Pora, poi l'Aquila

Sono partiti come di consueto nei giorni scorsi, una volta apertisi i termini di legge per il periodo, i lavori di pulizia dei letti dei corsi d'acqua del territorio finalese sulle cui condizioni tante perplessità erano state mosse da alcuni cittadini. Anche sulla scorta dell'allarme creatosi dai recenti episodi avvenuti nelle Marche.

I torrenti Pora e Sciusa sono stati i primi nei quali si sono attivati gli operai della ditta assegnataria dell'appalto triennale da circa 200mila euro emanato dal Comune, dopodiché si proseguirà sull'Aquila mentre la pulizia dei rii minori è già stata avviata e proseguirà nelle prossime settimane.

"Già da ormai diverso tempo effettuiamo la pulizia dei nostri corsi d'acqua circa due o tre volte all'anno - spiega il vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici, Andrea Guzzi - Occorre però rispettare i tempi imposti dagli enti sovracomunali per poter entrare in alveo. Questo fino al 16 settembre non era possibile per norma così da lunedì 19 settembre, primo giorno lavorativo utile dopo il termine del divieto, abbiamo iniziato i lavori".