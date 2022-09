Alassio, notte di bonifica per l'incendio sulla collina tra Cavia e Santa Croce (FOTO e VIDEO)

Proseguirà per tutta la notte la bonifica dell'area boschiva colpita dall'incendio che, intorno alle 6.00 di questa mattina, è divampato in prossimità della frazione di Cavia sulle colline alle spalle di Alassio.

È stato un risveglio dal sapore acre quello della Città del Muretto, ritrovatasi alle prese con il terzo incendio nell'arco di pochi giorni: immediatamente si sono mossi i soccorsi con vigili del fuoco, diverse squadre della Protezione Civile provenienti dal circondario e da tutta la provincia, oltre che le forze dell'ordine del territorio. A rinforzare le operazioni di spegnimento anche l'intervento di due elicotteri e altrettanti canadair, tra cui uno proveniente da Roma.

Le fiamme, alimentate dal vento, nel giro di un paio d'ore hanno lambito alcune abitazioni dopo aver inghiottito uliveti e campi in direzione Santa Croce: solo la prontezza d'intervento ha permesso di limitare i danni.

Il denso fumo sprigionato dal rogo ha portato alcuni cittadini ad abbandonare spontaneamente le proprie abitazioni e a far propendere l'Amministrazione comunale, a seguito di un sopralluogo della Dirigente Scolastica Sabina Poggio e dell'assessore Fabio Macheda, per lo spostamento degli alunni delle scuole di Solva verso la scuola d'infanzia di Via Neghelli. Intorno alle 12.00 l'inizio delle operazioni di bonifica.