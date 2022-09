Anniversario di matrimonio in mezzo alla natura. Ma la coppia si perde nei boschi del finalese

Anniversario di matrimonio particolare per una coppia della zona del finalese che aveva deciso di festeggiare la ricorrenza del ventottesimo anno di unione con una passeggiata alla grotta dell'Edera.

Lungo il percorso però i due si sono persi ritrovandosi in mezzo ad una fitta Boscaglia. A quel punto è partita la richiesta di aiuto che ha visto mobilitarsi il soccorso alpino e speleologico Liguria con i vigili del fuoco. I soccorritori non hanno impiegato molto tempo per raggiungere la coppia che si trovava a poche centinaia di metri di distanza dalla strada.

Un po' impauriti e anche stanchi i due hanno raccontato del loro anniversario. A quel punto sono stati i soccorritori a strappare loro un sorriso con gli auguri di rito nel contesto di un anniversario diverso dal solito, certo poco piacevole ad un certo punto, ma con il tipico happy ending delle storie d'amore.