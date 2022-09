In stato confusionale si getta dal parapetto del lungomare, poi aggredisce i sanitari: donna soccorsa a Pietra Ligure

Si è gettata dal parapetto del lungomare Bado cadendo sulla passerella di una spiaggia. Poi ha aggredito con calci e lancio di oggetti i militi allertati dalla centrale operativa del 112.

Soccorsi mobilitati nella notte a Pietra Ligure per una donna in stato confusionale. Sul posto è intervenuta un'ambulanza di Pietra Soccorso, nonché l'automedica Sierra 4 e i carabinieri.

La donna, secondo quanto riferito, avrebbe opposto resistenza al trasporto in ospedale aggredendo anche il medico e l'infermiere. Il soccorso si è protratto per 3 ore. E' stata portata al pronto soccorso del Santa Corona in codice giallo.