I migliori giochi per Iphone per il 2023

GTA San Andreas

Uno dei migliori giochi per iPhone si trova su App Store. GTA San Andreas è un gioco di ruolo open world in cui i giocatori impersonano tre personaggi diversi, che devono collaborare tra loro per portare a termine missioni e scoprire segreti.

Una delle sue caratteristiche più apprezzate è la possibilità di girare liberamente in tutto il mondo, interagendo con altri personaggi.

L'applicazione è ottima anche sul fronte grafico: si tratta di un remake del gioco originale uscito nel 2001, con 3D di altissima qualità e animazioni realistiche.

Il gameplay è semplice da imparare e non richiede particolari abilità tecniche da parte degli utenti.

Monument Valley

Monument Valley è un videogioco puzzle sviluppato e pubblicato da ustwo games.

È stato rilasciato per iOS nell'aprile 2014 e successivamente per Android, Windows Phone e BlackBerry.

Il giocatore impersona una fantomatica donna che deve camminare attraverso la misteriosa Monument Valley, un luogo apparentemente incomprensibile e pieno di illusioni, in cui le forme geometriche (come cubi o piramidi) sono i protagonisti indiscussi del gioco.

Slot Machine iOS

Slot Machine iOS è un grande gioco da casinò online per il 2023, dedicato a chi ama giocare sul proprio Iphone.

Slot Machine iOS è un gioco di slot machine che ti consente di vivere l’esperienza di una vera e propria macchina da gioco.

La grafica è molto curata ed è possibile scegliere tra diversi tipi di slot machine, tutte con caratteristiche diverse.

Considerato uno dei migliori giochi da casinò per smartphone, passerai ore a giocare con questa fantastica slot.

Ruzzle Adventure

Ruzzle Adventure è una versione di Ruzzle, un gioco per Android e iOS che ha avuto un grandissimo successo tra gli utenti.

Ruzzle Adventure è simile a suo fratello maggiore, ma con la differenza che si gioca in modalità arcade con diversi livelli da sbloccare.

Gli obiettivi sono quelli tipici delle avventure: scoprire nuovi luoghi e oggetti preziosi. Ad ognuno dei 10 livelli viene rilasciata una lettera di codice per cambiarne il titolo nella pagina principale del videogame sul sito web.

Come giocare a Ruzzle Adventure? Si tratta semplicemente di trovare parole in 4 lettere usando le lettere disponibili (un totale di 16).

Il punteggio sarà sommato alla parola che state costruendo e aggiornerà il countdown per completare la partita.

Vantaggio di giocare a Ruzzle Adventure:

La maggior parte della struttura del gioco è stata riposta in background, lasciando così più spazio al foglio bianco dove scrivere le parole più lunghe e complesse senza dover essere limitati dalle caratteristiche degli schermi touchscreen.

Final Fantasy IV

Final Fantasy IV è un videogioco di ruolo sviluppato e pubblicato da Square (ora Square Enix) nel 1991 come quarto gioco della serie Final Fantasy.

Il gioco ha avuto un grande successo negli Stati Uniti, dove ha venduto oltre due milioni di copie.

Il gioco ha anche ottenuto importanti riconoscimenti da parte della critica specializzata ed è stato inserito nella classifica del 2010 GameFAQs fatto per la sua qualità storica.

250+ Solitaires

Il Solitario è un gioco di carte in cui il giocatore gioca le carte del mazzo spostandole una alla volta in un'altra parte del tracciato.

Esistono diverse varianti del solitario, ma quasi tutte richiedono pazienza e strategia.

Il solitario è considerato uno dei migliori giochi per smartphone perché è facile da giocare e sempre disponibile quando serve.

La versione classica è nota anche come Klondike Solitaire, FreeCell o Spider Solitaire.