caARTEiv, la scrittrice Gilda Donolato di Varese si aggiudica il Trofeo Bellone Nello

Nella cornice storica della sala consiliare del comune di Millesimo, domenica 18 settembre, è stato assegnato a sorpresa il Trofeo Bellone Nello (edito da caARTEiv per il socio fondatore recentemente scomparso), alla scrittrice Gilda Donolato di Varese, nonché socia collaboratrice da decenni, che ha ritirato anche altre onorificenze per meriti letterari, deliziando il pubblico con la lettura della sua poesia molto suggestiva, scritta in omaggio al generale dei carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa, che l’ex carabiniere in pensione Bellone Nello conobbe personalmente a Roma.

Egregio è stato l’intervento, d’introduzione al Trofeo Bellone Nello, dello scrittore ed ufficiale dei carabinieri, Antonio Rossello di Albisola superiore, in tenuta rosso/blu in omaggio ai colori della benemerita, accanto anche all’assessore alla cultura Alessandra Garra.

L’opera scultorea è stata ideata, modellata e dipinta dall’artista e presidente caARTEiv Simona Bellone, quale tributo al suo operato, identificandolo in una fiamma argentea dei Carabinieri che poggia la base su un ceppo d’albero rifiorito con fogliame e margherite, a simboleggiare le sue origini natali in Riofreddo di Murialdo, alle quali, dopo una trentennale professione diligentemente svolta nei carabinieri a Roma, è ritornato per dedicarsi con tenacia alla mansione di boscaiolo.

La cerimonia si è impreziosita con la presenza del ceramista Ettore Gambaretto di Albisola superiore, accompagnato dalla pittrice Cristina Stringhini (Anna Peri) di Cremona, portavoce dell’artista Silvia Ragazzini Martelli di Sissa (Parma), per il ricordo dei coniugi illustri scrittori internazionali, d’adozione Altarese, Aldo Capasso e Florette Morand; con anche lo scrittore e critico Marco Pennone, il quale quest’anno ha voluto omaggiarci con un saggio, per lo scrittore ed insegnante Don Giovanni Farris di Savona, anch’esso recentemente scomparso.

Nella giornata artistica calorosamente emozionante, erano presenti anche i premiati per sezioni di poesie e racconti Attilio Rossi di Carmagnola (Torino), Franco Tachis di Poirino (Torino), Pietro Rainero di Acqui Terme, Gino Ghioni di Caorso (Piacenza), Bruna Cerro e Marcella Pera entrambe di Savona; per la sezione libri editi Matteo Molino di Milano per il libro storico “Profugo” e Mauro Giordano con Francesca Digiglio di Caramagna Piemonte (Cuneo), per il libro reportage di viaggio “Pellegrini sulla strada di Santiago”; per le opere dedicate alle emozioni provate nel 2020, periodo più difficile della pandemia Covid-19, provenienti da ogni regione italiana, e da italiani residenti all’estero, hanno rappresentato egregiamente la Liguria gli autori Andrea Bricchetto di Celle ligure (Savona) e Sara Formisano di Savona.

Fin dal 1998, l’artista Simona Bellone, (in arte da 45 anni), confeziona opere di sua ideazione, creazione e pittura, rinnovando idee, forme e colori, perché il motto caARTEiv è premiare “Arte con Arte”, perché “il valore delle opere si misura con le meraviglie”.

Le sue opere donate ai premiati, esposte sotto lo stendardo del Comune di Millesimo, hanno rallegrato la solennità dell’evento, suggellato dall’esposizione dei suoi libri storici ed artistici che hanno eletto il sobrio altare, (che vide il soggiorno obbligato del Papa Pio VII prigioniero a Millesimo il 17/8/1809 di Napoleone Bonaparte), a vetrina letteraria d’eccezionale importanza storica Valbormidese. (libri in cartaceo in vendita in sede caARTEiv in piazza Italia 5 a Millesimo, ed EBay, ed in versione digitale in Amazon).

A conclusione della cerimonia l’artista Simona Bellone presidente caARTEiv, prima del congedo finale, ha omaggiato i presenti con la lettura della sua poesia che fa d’introduzione ai 6 ebook “Città al tempo del coronavirus”, con 515 opere di autori di tutte le regioni italiane, cronistoria del Covid-19 in pillole web di scienza ed emozioni, con esclusivo censimento degli omaggi alle vittime in opere d’arte ed alberi, e degli encomi ai sanitari, sul territorio italiano, (recentemente pubblicati in Amazon e nei principali digitalstores).

Le opere sono presenti anche nel canale caARTEiv Italia YouTube, lette per solamente da Simona Bellone. https://m.youtube.com/watch?v=aMhQ_P53jEU

“Città al tempo del Coronavirus”

Silente il cammino si fa lento

a cercar fra i profili delle case

almeno la scia di un’ombra vivente

oscillando nella culla plumbea

sotto un cielo che argenteo piange.

Non c’è più suono vitale d’animale

non c’è più lo stridere di bimbo in culla

non cigola neanche una ruota giocosa

né rimbomba una voce senile

che dal parco sorrideva al sole.

Dai balconi solo luce velata

che di tepore timida giace

ed invita a celar le vesta al nemico

che nessuno può vedere invano

che nessuno può trafiggere fiero.

Par che l’aria sappia di metallo

pesante del suo fardello ignoto

che da lontano è pur venuto

per catturar ogni debole fato

spento dall’inganno del fiato.

Corrono sfuggenti poche auto nel vento

poiché tutto è chiuso, anche il tempo

non più respira di fantasia

questa lunga attesa confusa

fra anime rinchiuse nella speranza.

di Simona Bellone 13/3/2020