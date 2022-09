L'associazione "Vecchia Loano" a Verona per l'assemblea del Centro Nazionale di Coordinamento delle Maschere Italiane

Durante l'incontro si è anche sottolineata l'importanza di valorizzare il ruolo culturale-storico della maschera allegorica italiana, sintesi espressiva del binomio “tradizioni” e “tipicità” delle comunità locali, con un occhio di riguardo al supporto turistico dei territori rappresentati, nonché la votazione per il rinnovo del Consiglio Direttivo, che sarà il seguente per gli anni 2022-2025: Valerio Corradi – Presidente del Bacanal del Gnoco (Veneto) con 116 voti; Massimo Zuccotti – (Veneto) con 74 voti; Enzo Colacino– (Calabria) con 44 voti; Gaetano Cundari– (Sicilia) con 99 voti; Mariaflora Giammarioli– (Marche) con 99 voti; Ivan Turci (Emilia Romagna) – con 35 voti; Claudio Linoli (Liguria) – con 98 voti; Leandro Falletti (Piemonte) – con 108 voti; Maurizio Trapelli (Emilia Romagna) – con 53 voti.

A fine lavori tutti i rappresentanti presenti, in rigoroso costume storico o allegorico, si sono riversati in piazza Brà per la foto di rito. La colorata rappresentanza è stata letteralmente assalita dai turisti presenti che non hanno voluto lasciarsi scappare una folkloristica foto ricordo. In rappresentanza della Liguria le maschere di Borghetto Santo Spirito, la Principessa Perseghina, U Cillu e U Ciantacoi, e quelle di Loano Capitan Fracassa e la Principessa Zenobia Del Carretto Doria.