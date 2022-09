Elezioni, Piccardo (Pd) punta il dito sulla gestione regionale della sanità: “Raccolti risultati disastrosi” (VIDEO)

“Stiamo vedendo il disastro che si sta consumando a spese della sanità pubblica, nel tentativo mal celato di scimmiottare il presunto modello lombardo, su cui stiamo evidentemente raccogliendo risultati disastrosi”.

Così, Katia Piccardo, la candidata del Partito Democratico al collegio uninominale Liguria 2 Genova Ponente a margine di un incontro nella Società Mutuo Soccorso di Celle, ha puntato il dito sulla gestione regionale della sanità.

“Occorrono circa 223 giorni per fissare una visita oculistica in Asl2 e in Asl3, stiamo chiedendo ancora una volta i miracoli al nostro personale sanitario, abbiamo infatti una carenza di 10mila medici e di 60mila infermieri e oltre 100mila liguri in questo momento sono senza medico di base - ha continuato - il costante e sistematico tentativo di smantellamento della sanità pubblica in cui noi, la coalizione di centrosinistra crediamo fortemente e riteniamo che si debba ridare dignità, lo tocchiamo con mano in tutto il collegio”.

“Il diritto alla salute deve essere garantito in maniera universale, efficiente, gratuita e trasversale e purtroppo così non è - puntualizza Katia Piccardo - oltre ad non avere individuato un assessore regionale alla sanità, materia che assorbe l’80% delle risorse del bilancio, non avevamo neanche un assessore delegato ai servizi sociali fino a 4 mesi fa. È iniziato ad esistere nel momento in cui sono arrivate le risorse del Pnrr, credo ci sia una dimensione abbastanza utilitaristica della gestione, tanto della sanità quanto delle politiche sociali sulle quali invece occorre investire in maniera decisa e coraggiosa”.