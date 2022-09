Incendi, Mai (Lega): "Bene richiesta dei sindaci per un canadair in più, i miei appelli sono sempre rimasti inascoltati"

"E’ emergenza incendi nel ponente della Liguria. Un altro rogo è divampato nella notte tra Solva e Santa Croce alle spalle di Alassio. La Lega ha depositato una proposta di legge regionale per catturare i piromani che spero venga approvata al più presto, ma intanto sono pronto a mettere di tasca mia i primi tre mila euro di

ricompensa per chi ci aiuta a identificare questi criminali che in pochi giorni hanno mandato in fumo diversi ettari di vegetazione. Bene la richiesta unanime dei sindaci del ponente per ottenere un canadair con base a Villanova d’Albenga", lo dice in una nota Stefano Mai, capogruppo della Lega in Consiglio regionale.

"Io stesso dal 2015 ho chiesto molte volte un secondo canadair con base a Villanova. Avere un velivolo con base a ponente permetterebbe di risolvere molti problemi. Ricordo che un tempo la flotta dello Stato constava di oltre 30 velivoli a livello nazionale. Ma negli anni, a partire dal governo Monti che ha ridotto a un terzo di finanziamenti al comparto, siamo passati ad avere solamente un canadair con base a Genova, e un elicottero a Torino che devono servire tutto il nord Italia".

"È vero che in casi estremi i canadair arrivano in Liguria dalle altre regioni, ma sempre in base alla disponibilità. Questo è un problema enorme che va affrontato per tempo. Il nostro territorio merita più attenzione. Quando gli ottimi Dos dei vigili del fuoco chiedono aerei in supporto ai volontari a terra, non si può temporeggiare, i mezzi vanno mandati, perché l’estensione dell’incendio può essere limitata come dimostra l'arrivo tempestivo dei canadair ad Alassio e Laigueglia. Infatti le prime ore sono importantissime per domare le fiamme", conclude Mai.