Visita di Marco Scajola all’edificio popolare di Valleggia: "Sopralluogo per verificare lo stato di avanzamento lavori" (FOTO)

L’assessore regionale all’Urbanistica ed Edilizia Marco Scajola questo pomeriggio ha effettuato un sopralluogo per verificare lo stato avanzamento lavori dell’edificio di Edilizia Resilienziale Pubblica situato in via Valletta Rossa nella frazione di Valleggia.

Un intervento che prevede opere di riqualificazione ed efficientamento emerge del condominio, composto da nove alloggi, che hanno richiesto un investimento di 340 mila euro.

“Un intervento che consentirà di migliorare la classe energetica dell’edificio, che passerà dall’attuale classe G alla B e valorizzare l’immobile” afferma Marco Scajola, che prosegue:”Le opere garantiranno alle nove famiglie che lo abitano abitazioni più moderne e confortevoli, nonché una notevole riduzione dei consumi. Prosegue l’impegno di Regione Liguria di migliorare e valorizzare il patrimonio immobiliare pubblico in tutto il territorio. Tanti i cantieri attivi in tutto il territorio ligure: dalle Gallardi di Ventimiglia, al progetto di riqualificazione del quartiere Diamante a Genova, al progetto di demolizione e ricostruzione di via Bologna a Spezia. Atti concreti per i cittadini!”.