Finale, risistemazione del cimitero di Marina: si procede coi lavori nella parte superiore (FOTO)

Diverse negli ultimi mesi sono state le proteste, in particolare sui social network ma non solo, riguardanti le condizioni in cui versavano alcune aree del cimitero di Finalmarina nelle quali da tempo mancavano interventi manutentivi, in particolare alle opere in muratura.

Stanno così procedendo da alcuni giorni i lavori di manutenzione straordinaria avviati dal Comune che, con un importo complessivo di circa 70mila euro netti, porteranno alla messa in sicurezza di alcune zona, alcune delle quali finora interdette all'accesso in quanto accedervi o stazionarvi non poteva avvenire in maniera sicura.