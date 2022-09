Meteo weekend: sabato piogge autunnali, domenica migliora

Domani una perturbazione proveniente dall’atlantico porterà piogge diffuse al nordovest, più intense sulla Liguria. Ma sarà una situazione di breve durata, già domenica migliora un po’ ovunque. Temperature che risaliranno da lunedì.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Oggi venerdì 23 settembre.

Cielo grigio in mattinata soprattutto sulle pianure centro-occidentali per nubi stratiformi che verranno sostituite dapprima da nubi alte e poi sempre via via più base a partire da ovest per l’arrivo di una perturbazione. Temperature ancora sotto la media del periodo. Massime che saranno comprese generalmente tra i 20 e i 23 °C. Venti per lo più assenti o deboli di direzione variabile.

Sabato 24 settembre.

Piogge dal mattino su Liguria occidentale e Alpi marittime e occidentali, estensione delle precipitazioni nel corso della giornata verso est, con anche temporali intensi sulla Liguria di levante, rovesci su alessandrino. Piogge moderate su Alpi settentrionali e novarese, deboli altrove e su Valle d’Aosta. Miglioramento già in giornata a ovest, e via via dalla serata verso est.

Temperature minime tra 11 e 15 °C, massime in forte calo e comprese tra 14 e 19 °C. Venti quasi del tutto assenti su Piemonte e valle d’Aosta, su coste liguri deboli variabili fino a sera, poi aumenterà di intensità e si disporrà da nord soprattutto su savonese.

Da domenica 25 settembre.

Miglioramento un po’ ovunque, anche se il cielo non sarà totalmente sgombro da nubi e un po’ di piogge isolate saranno possibili. Temperature massime in risalita, minime stazionarie o in lieve calo. Generale lieve aumento a partire da lunedì 26. Venti assenti o deboli variabili ovunque, solo sul Savonese fino al mattino di domenica saranno presenti venti settentrionali moderati. Poi si prospetta una settimana perturbata ma con poche piogge per le nostre regioni, stando agli aggiornamenti attuali.

Meteo Green

http://www.parcofluvialegessostura.it/conoscere/studi-e-ricerche/analisi-meteo-e-clima.html

Cuneo

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Cuneo

Savona

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Savona

Previsioni stagionali

http://www.datameteo.com/meteo/635-Stagionali_ottobre_2022.html.